Laurent SOUAL

Co-fondateur de doXulting SAS (http://www.doxulting.fr), cabinet de conseil en ingénierie et informatique documentaire, créé en 2000 (4 consultants) et spécialisé dans les problématiques informatiques et numériques des bibliothèques, musées, archives et autres institutions culturelles. Titulaire du diplôme de conservateur de bibliothèque et d'un DESS d'Informatique Documentaire (1991).



Auparavant : consultant au cabinet DTC Consultants (1997-2000) et chef de projet chez un important éditeur de logiciels français (1992-1997). Chef de projet, 2 ans à Montréal 1991-1992.



Auteur de l'ouvrage "Le livre numérique en bibliothèque : état des lieux et perspectives", paru en mai 2015 aux éditions du Cercle de la Librairie. Est également le co-auteur de deux autres ouvrages édités par le Cercle de la Librairie : "Manuel de constitution de bibliothèques numériques" paru en 2013 et "Mener un projet open source en bibliothèque, documentation, archives", paru en octobre 2007.



Mes compétences :

Conseil

Informatique documentaire

Assistance à maîtrise d'ouvrage

GED

Conduite du changement

Marchés publics

Ingénierie documentaire

Workflow

Pilotage

Open source