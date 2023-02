Bonjour,



Ayant toujours aimé la profession du bâtiment, j’ai saisi l’opportunité d’un licenciement économique pour réaliser un bilan de compétences et me réorienter vers le bâtiment dans le métré et l'étude de prix en bureau d'ėtudes. J’ai, au préalable, travaillé dans le tourisme durant 17 ans.





Mes compétences :

AutoCAD

Rigueur