Lauriane BOULANOUAR

Passionnée par l'histoire, le patrimoine, l'histoire de l'art, dynamique et enthousiaste, je souhaite travailler sur des projets de développement touristique axés sur le patrimoine, la culture et l'identité d'un territoire dans le but d’étudier, de conserver et de transmettre.

Après un cursus orienté vers l’histoire, l’histoire de l’art et l’archéologie et plus précisément sur la période du Moyen Âge, je me suis dirigée vers la valorisation culturelle du patrimoine en milieu rural. J'ai acquis au cours de mes expériences un excellent relationnel, de réelles capacités d'adaptation et d'organisation ainsi qu'une bonne méthodologie de projet. J’ai participé à la mise en place de projets scientifiques, pédagogiques et culturels pour permettre la valorisation des sites et le développement de la culture. Force de propositions et autonome, j’ai mené plusieurs projets en direction de la population locale, des touristes et des groupes de scolaires . Mon esprit d'initiative, d’analyse et de synthèse était nécessaire pour la création des outils pédagogiques.

Appréciant le contact avec le public et le travail en équipe, je suis une personne souhaitant s'investir dans divers projets de création et d'animation.

Je cherche à rencontrer à travers les réseaux de Viadeo des personnes partageant les mêmes centres d'intérêts et trouver des opportunités professionnelles car je suis actuellement à la recherche d'un poste de chargée de développement culturel ou de chargée de promotion du patrimoine et du tourisme.





Mes compétences :

Gestion d'évènements

Elaboration d'ateliers en fonction du public

Communication

Montage de projets

Maîtrise de l'Informatique

Conception

Valorisation

Médiation

Comptabilité

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Illustrator

Microsoft PowerPoint