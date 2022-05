Lauriane COUSIN

Passionnée par le luxe, j'ai acquis une très bonne connaissance de ce marché et de ses acteurs à travers mes expériences dans des marques prestigieuses.

Diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Lyon, j'ai profité des stages pour construire mon parcours professionnel: assistante marketing opérationnel chez Christofle, j'ai travaillé six mois à Francfort. Puis j'ai travaillé chez HARRODS à Londres, toujours pour Christofle. Cette expérience m'a sensibilisée à l'importance du service et des détails dans l'univers du luxe.

J'ai ensuite profité des mois d'été pour travailler sur le "terrain" en tant que vendeuse chez Christian Lacroix, Chanel, Céline. Ces expériences m'ont permis d'apprendre à aborder les clients du luxe et à structurer mon discours produits.



Je suis actuellement en poste dans une marque de soins premium du groupe Clarins et suis chargée de développer cette marque au niveau international.



Mes compétences :

Cosmétique

International

Luxe

Mode