Lauriane DOMETTE

Ergonome diplômée du Master Professionnel de Psychologie du Travail et Ergonomie de Nanterre et du Master Recherche du CNAM, je suis actuellement consultante-doctorante en thèse CIFRE, en partenariat avec le Centre de Recherche sur le Travail et le Développement (CRTD) du CNAM et le cabinet Plein Sens.

Cette recherche porte sur les « Espaces de Discussion sur le Travail ». Il s’agit de temps d’échange régulièrement animés par les managers (préalablement formés à l’analyse de l’activité) auprès de leurs équipes, pour concrètement améliorer ou développer des situations de travail, en favorisant une meilleure prise en compte du « travail réel » (différencié du « travail prescrit ») dans les processus de prise de décision, d’organisation et de régulation du travail.

J’ai auparavant contribué à une étude des liens entre travail, santé et absentéisme auprès de conducteurs de bus, au sein d'une équipe pluridisciplinaire de chercheurs. Participer à des expertises CHSCT avec différents cabinets de conseil m’a également permis de travailler sur l’appréciation de la charge de travail de techniciens clientèle réalisant des petites interventions sur les réseaux de gaz et d'électricité, et de traiter de questions de déménagement associé à de nouvelles organisations en bureaux partagés.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi si ces sujets vous intéressent aussi !



Mes compétences :

Ergonomie

Psychologie du travail

Risques psychosociaux

Recherche

Enseignement