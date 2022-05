Lauriane DORVAL

Etudiante en deuxième année à l'ISCPA (groupe IGS), j'ai d'abord fait une année de prépa à LISAA en Arts Appliqués, puis je me suis orientée en histoire de l'art à la Sorbonne. Grâce à ça j'ai pu me consolider une culture générale et une ouverture d'esprit sur le monde et l'art que je construis maintenant depuis un moment. Cela me permet d'avoir une vision créative du monde de la communication.



Après une licence 2 en Histoire de l'art j'ai fait le choix de réorienter mes études vers la communication, un domaine attractif, mais souvent difficile. J'ai trouvé dans cette formation de vraies motivations, de vrais enjeux et une multitude d'opportunités plus interessantes les unes que les autres.



Aujourdh'ui en deuxième année, forte de mes différentes formations et de mes experiences professionelles, je recherche des stages plus enrichissants les uns que les autres, qui pourront renforcer mes connaissances dans le domaine de la communication.



Mes compétences :

Excel

Apple iOS

Powerpoint

Organisation d'évènements

Indesign et Photoshop

Organisation du travail

Microsoft office

Medialand+Medialand

Communication

Innovation

Instagram

Twitter

Facebook