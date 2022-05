Lauriane FARGIER

Une première expérience à Abest, bureau d'étude d'aménagement en montagne en Savoie, m'a permis d'appréhender les différentes facettes du métier "d'aménageur" de stations de montagne, tant sur les problématiques techniques qu'en matière d'exploitation (Retenues d'altitudes), de qualité et de sécurité.



Puis en poste à l'ONF, dans le service RTM (Restauration des Terrains en Montagne) en tant que chargée d'études risques naturels, j'ai réalisé les missions suivantes:

- Expertise chutes de blocs;

- Gestion des sentiers littoraux;

- Dimensionnement d'ouvrages de correction torrentielle;

- Cartographie des risques naturels.



Je suis aujourd'hui à l'écoute d'opportunités dans le secteur de la montagne, que ce soit en matière d'exploitation et maintenance de domaines skiables, dans le sport ou le tourisme.



Domaines de compétences divers:

• Diagnostic et gestion des risques naturels (principalement mouvements de terrain), PPR,

• Gestion de crise, PCS, PPI

• Cartographie de risque, traitement des données SIG

• AUTOCAD

• Conduite et suivi de travaux

• Exploitation et maintenance

• Management de la qualité suivant la norme ISO9001



Mes compétences :

Cartographie

Gestion de projet

Enseignement