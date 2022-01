Expert comptable et commissaire aux comptes basée à Aix-en-Provence.

Après une expérience de 8 ans en cabinet, j'ai ouvert en 2012 mon cabinet à taille humaine, choisissant la proximité avec mes clients.

A l'écoute des dirigeants, créateurs et repreneurs, notre équipe vous accompagne dans la gestion de votre entreprise.

Nous répondons aux obligations comptables, fiscales, juridiques et sociales pour votre entreprise, avec des valeurs de respect et bienveillance.