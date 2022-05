Lauriane GUILLEMIN

Assistante marketing et informatique dans un groupe international, leader sur son marché, je m’emploie à différents métiers du marketing, qui recouvrent toute la vie des produits, depuis l’analyse des différents marchés, jusqu’à l’appui opérationnel à la commercialisation, le client étant toujours placé au cœur des réflexions.



En vue de valoriser ma carrière et de rejoindre mon compagnon sur la région de Toulouse, je suis à l’écoute du marché et à la recherche, active, de nouvelles opportunités dans le domaine du marketing produits/services.



Je serai disponible et apte à honorer de nouvelles missions à partir du 4 septembre 2017.



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion portefeuille clients

Prescription

Marketing

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Merchandising

Développement commercial

Microsoft Office

Web

Powerboutique

Communication

Joomla

Création de site web

Gestion de projet

HTML