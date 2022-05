Lauriane HAUCHARD

Passionnée par le droit, je maîtrise le contentieux et les procédures et continue de me former sur les thématiques qui sont ma spécialité, notamment droits de l'Homme, droit d'asile, droit des étrangers, droit de la nationalité, droit des femmes et droit des personnes et de la famille.



Je reste ouverte à d'autres branches du droit auxquelles je porte tout autant un vif intérêt tels que la procédure pénale et civile, le droit civil (droit des biens), droit commercial (droit des sociétés) et vers l'international avec les procédures communautaires, le droit international privé, le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme.



Altruiste, un poste engagé me correspondrait d'autant plus.



De ce fait, n'hésitez pas à me contacter si vous cherchez quelqu'un sur un poste traitant ces branches du droit (CDD / CDI).



Je reste à votre disposition pour en discuter.



Autonome, je sais également travailler en équipe. Je suis dynamique, polyvalente, rigoureuse, souriante et j'aime accomplir mon travail avec une entière conscience professionnelle.



Mes compétences :

Héliaste (gestion interne cabinetd'avocats)

Juridique

Bureautique

Internet

C2i