Lauriane JUZAN

Irstea est l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. (www.irstea.fr)



Les travaux de l'équipe "épuration des eaux" (TR TED, axe E) visent à optimiser la conception et la gestion technique des stations d'épuration en développant une approche de recherche appliquée pluridisciplinaire.



Ces travaux concernent deux domaines : les systèmes d'aération des boues activées et l'élimination des nutriments des eaux résiduaires. Les techniques mises en oeuvre relèvent de différentes disciplines : génie des procédés, chimie, microbiologie, biologie moléculaire.



