Lauriane LEGROS

Bonjour,

Je suis une jeune femme sérieuse, appliquée, curieuse, patiente et motivée.

J'aime savoir que je peux être utile. Je suis très intéressée pour travailler dans le domaine pharmaceutique ou agroalimentaire et en microbiologie.

J'ai toujours été intéressée par l'environnement j'adore la nature et surtout les animaux. Je suis très soucieuse des autres et je suis à l’aise pour les travaux en équipe. Je trouve que cela apporte une motivation supplémentaire au travail.

Je suis également sportive et j'adore découvrir toutes sortes de choses.

De plus j'ai mon permis et je suis véhiculée.





Mes compétences :

Volumétrie

Granulométrie

HPLC

Base de données

CPG

Contrôles physico chimiques

Environnement ( contrôle des eaux)

CCM

Contrôle qualité

Motivée

Recherche

Microbiologie

Biochimie

Environnement

Rigoureuse

Technicienne

Cosmétique

Agroalimentaire

gestion des non conformité

contrôle dimentionel

contrôle documentaire