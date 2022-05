Lauriane MARMORAT

Bonjour,



Je suis actuellement Assistante de Gestion en Ressources Humaines au Pôle de Coopération Intergénérationnel .



Je suis en charge de la paie (~ 160 salariés), des entrées et sorties des salariés (DUE, contrats, visites médicales, solde de tout compte, DMMO ...), de la gestion des arrêts de travail, des demandes de prise en charge et des remboursements formation, des statistiques R.H ...



Je suis toutefois à l'écoute de toutes opportunités me permettant d'évoluer et d'enrichir mon expérience professionnelle. Je souhaite mettre à disposition mes compétences au sein d'une entreprise reconnaissante.



N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Informatique

Management

Formation

Gestion des ressources humaines

Recrutement