Lauriane MÉGNY

Coordination de projet - Organisation d'événement - Communication

Secteur : Cinéma (production, diffusion, exploitation)



- Développement et suivi de partenariats

- Coordination logistique (choix et suivi de prestataires, négociation et gestion)

- Communication : élaboration d'outils de communication (conception, suivi de fabrication et diffusion de documents, gestion de site web, mise en place d'évènements), community management.

- Gestion d’équipe (plannings, animation de réunions, coordination)

- Suivi budgétaire (connaissances en matière comptable)



Mes compétences :

Communication culturelle

Coordination de projet

Organisation d'évènements

PAO

Management

Community management