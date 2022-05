Lauriane MONTARGES

Débutant comme attachée de presse à l'agence Florence Gillier & Associés, mes capacités en relationnel, aisance téléphonique et création, m'ont fait évoluer à un poste de chargée de projet Marketing/Com & Commerciale au sein même de la société. L'objectif : développer la partie marketing de l'agence et de certains événements et également d'agrandir le portefeuille "client".



Positive, dynamique, enthousiaste, organisée et sérieuse dans le travail que j’effectue; je mets également en avant la rigueur, l’analyse et la réflexion dont je fais preuve pour apporter de nouvelles solutions.



Mes compétences :

Pack office

Réseaux sociaux

Autonomie

Base de données

Travail en équipe

Marketing

Adobe Photoshop

Datapresse

Evénementiel

Relationnel

Communication corporate

Stratégie de communication

Proactivité

Organisation du travail

Emailing