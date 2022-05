Titulaire d’un Master 2 Marketing/Communication délivré par l'Institut Supérieur Européen de Gestion de Toulouse et forte d'une expérience professionnelle de plus de 4 ans , je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux challenges.



Mes différentes expériences m'ont permis de me confronter aux attentes du marché et des clients grâce aux missions et responsabilités confiées aussi bien en agence que chez l'annonceur en passant par les collectivités, agences d'édition et imprimerie.



Après 1 an en tant que chef de projet pour le studio Art et Caractère, intégré à l'imprimerie du même nom, j'ai pu développer mon sens de l'initiative,de l'organisation et élargir mes connaissances en terme de fabrication d'ouvrages.



Adepte des sports collectifs et des challenges, je fais preuve d'autant de dynamisme et d'esprit d'équipe dans la sphère professionnelle. D'une nature sociable et engagée, je suis capable de m'intégrer facilement au sein des équipes et contribuer à la réussite des objectifs établis.



Ma devise? JAMAIS PLUS QU A FOND



Mon CV en ligne :

http://www.doyoubuzz.com/lauriane-muller/





Mes compétences :

Adobe photoshop

Indesign CS5

Pack office

Dreamweaver CS5

Wordpress

Communication

Evènementiel et logistique

Recommandation publicitaire

Adobe Illustrator

Adwords/Analytics