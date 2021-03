Lauriane ORTET

Madame, Monsieur



J’ai acquis une expérience professionnelle (connaissances, méthodes de travail, sens des responsabilités) au cours de l’emploi que j’ai occupé dans une entreprise de 300 salariés.



Mon expérience dans l'élaboration de la paie, la gestion administrative complète des dossiers du personnel et de la comptabilité, constituera un atout majeur pour un poste d'assistante RH impliquant polyvalence, faculté d'adaptation, discrétion et relationnel.



Rigoureuse, autonome et dotée d'un bon relationnel, je souhaite mettre à profit ma réactivité, mon dynamisme, mon perfectionnisme et ma motivation afin d'assumer mon poste au sein d'une entreprise.



Je souhaite à ce jour m’investir pleinement dans un service Ressources Humaines.





Mes compétences :

Ressources humaines