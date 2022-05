Lauriane PACHON

Je suis un manager (10 ans d'expériences avec lien hiérarchique et 3 avec lien fonctionnel) avec de solides compétences en gestion des risques, en audit et en direction de projet.

Mon périmètre d'expériences privilégié (compétences et appétence) est l'International : j'ai travaillé 5 ans à l'étranger dont 4 ans dans un milieu anglophone.

Je suis polyvalente, adaptable et auto-didacte, ce que mon parcours bancaire (8 ans) et associatif ( 6 ans ) confirme. Travailler au sein d'une Direction des Ressources Humaines, pour la location automobile longue durée, pour des projets logistiques ou médicaux m'a tout autant intéressée.

Je conjugue une vision entités ainsi qu'une vision siège.



Mes autres atouts sont

- d'être "moteur", entreprenante, persévérante, indépendante, intuitive, agile ;

- de savoir décider et se positionner, prendre du recul mais aussi agir ;

- de posséder un sens pratique et une force de persuasion.











