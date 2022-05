Lauriane PAGES

Réceptionniste depuis 2009, je suis actuellement en contrat d'un an en tant qu'agent d'accueil et administratif.



J' ai effectué au quotidien les tâches attenantes au poste de réceptionniste/1er de réception au sein d'une résidence de tourisme à Cannes. Je sais géré les rendez-vous et maitrise les taches administratives telles que le tri du courrier, classement de dossiers etc...



Accueil physique et téléphonique des clients. Arrivées, départs, suivi des dossiers groupes. J'ai effectué également les caisses journalières et hebdomadaires. Prise et suivi des réservations individuelles. J'ai établis des devis et fait de la facturation.



Diplomée d'un DEES management du tourisme option Assistant Manager en vendée,depuis juin 2009.



J'ai effectué un BTS ventes et productions touristiques en altnernance à la rochelle.



Durant ces 2ans j'ai effectué diverses tâches telles que le vente de billets, l'accueil des clients, l'organisation de séminaire....etc



Je souhaite évoluer en tant qu'assistante de direction ou dans le secrétariat en hotellerie ou dans un domaine plus administratif afin d'utiliser mes connaissances acquises lors de mes études.



Mes compétences :

Tourisme

Accueil de groupes

Contact client

Microsoft Office