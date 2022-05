Lauriane PETITDEMANGE

Je suis actuellement en recherche d'emploi.

Suite à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur généraliste (UTBM) je me suis dirigée dans le domaine des énergies renouvelables. J'ai travaillé pendant 5 ans en tant que Chef de projets développement éolien pour la société Maïa Eolis.

Forte de mon expérience, je souhaite aujourd'hui me diriger vers un poste à responsabilités, en étant au cœur des challenges, et acteur de la transition énergétique.



Mes compétences :

Pilotage de réunions

Coordination de projet

Coordination d'équipes

Communication interne

Gestion de projets

Communication externe