Lauriane PREVOT

Dynamique, impliquée et organisée, j'évolue depuis 10 ans dans le domaine commercial et la prestation de services comme les RH, la communication et le web marketing.

Ma capacité d'adaptation et d’appréhension m'a permis de rejoindre ALP Prévoyance en 2013 et d'intégrer le secteur de l'assurance collective ainsi que le milieu juridique qui l'accompagne.



ALP, votre expert en Protection Sociale vous accompagne et vous conseille au travers d'une équipe d'experts sur

- La mise en conformité de vos régimes, sur le plan fiscal, légal et social avant le 30 juin 2014

- La mise en place d'un régime collectif frais de santé pour l'ensemble de votre personnel avant le 1er janvier 2016

- L'optimisation de vos ressources, de votre budget et de votre temps

- La réponse à vos obligations en matière de protection sociale

- La protection de vos collaborateurs contre les aléas des la vie



Mes compétences :

Relation client

Réseaux sociaux

Marketing

Communication

Evénementiel/

Recrutement

Commerciale

Vente

Capacité d'adaptation

Assurances collectives

prevoyance entreprise