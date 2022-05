Laurianne BAUER

Diplômée d'un master Communication et Marketing, je possède plusieurs expériences professionnelles dans ce domaine en tant qu'alternante (d'une durée cumulée, tous stages confondus, d'un an et demi). Après une longue expérience à l'étranger en Australie dans le cadre d'un Working Holiday Visa (d'une durée de deux ans), j’ai élargie mes compétences en tant que responsable service clients et administration, domaine dans lequel je travaille depuis plus de deux ans.



Mes compétences :

Communication interne

Webmaster

Design graphique

Communication externe

Communication événementielle

PAO

Vente directe