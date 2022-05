Laurianne BORDAS

Titulaire du BTS Bioanalyses et Contrôles, je suis à la recherche d'un emploi de technicienne de laboratoire.

Je suis attirée par les secteurs de la cosmétique, pharmaceutique et agro-alimentaire, mais je reste ouverte à tout autre secteur d'activité.





J'effectue des analyses en Biochimie:

- gamme d'étalonnage

- colorimétrie

- spectrophotométrie

- chromtographie (HPLC, CPG, CCM)

- électrophorèse

- enzymologie



Microbiologie:

- identification bactérienne

- dénombrement bactériens

- réalisation d'une souche bactérienne



Biologie cellulaire:

- entretien d'une lignée cellulaire

- techniques d'immunoprécipitation

- techniques d'immunoagglutination

- ELISA



Anatomie pathologie:

-réception des prélèvements

-étude et préparation macroscopie

-inclusion en paraffine

-coupe des blocs

-montage des séquences sur lames

-tests immuno-histochimique



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Sérieuse

Dynamique