Laurianne GIACOBBI

Inscrite depuis quelques mois sur la liste d’aptitude en tant qu’Attachée territoriale dans la filière administration générale, je souhaite travailler au sein d'une institution publique.



Spécialisée dans la communication et le management, je bénéficie d’un haut niveau de formation et d’un véritable savoir-faire dans la conduite de projets, acquis au sein d’institutions publiques et privées à dimension internationale.



Profondément attachée à mes racines, après des années d’expériences sur le continent et à l’étranger, j’ai décidé de rentrer en Corse pour y vivre et y travailler.



Mes compétences :

Adaptabilité

Aisance à l'oral

Autonomie

collectivité territoriale

Communication

Culture

Gestion de projets

Qualités relationnelles

Qualités relationnelles et rédactionnelles

Ressources humaines