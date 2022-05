Laurianne LORY

Ingénieure diplômée d'un magistère Matériaux de l'université de Rennes 1, et avec plus de 3 ans d'expérience en gestion de production et de flux industriels, j'occupe actuellement un poste de responsable des flux en cuisine centrale, Chez Elior.

Avec de solides compétences scientifiques et techniques. Je dispose également de compétences plus pratiques telles que le management, la gestion de production et ses flux. En mode opérationnel et projet.

Au carrefour entre la direction, les ateliers de production, j'assure une fonction clé au sein du site de production permettant d'optimiser l'organisation, les coûts, les délais dans le but de satisfaire clients et convives.



Mes compétences :

Gestion de production

Gestion de projet

matériaux

Production