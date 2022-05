Laurianne MARTINET

Titulaire d'un BAC comptabilité et d'un niveau BTS comptabilité je souhaiterais mettre mes compétences à profit et me permettre d'évoluer. J'ai été amenée à effectuer des missions en comptabilité comme la saisie et contrôle des factures et notes de frais, déclaration fiscales et sociales, rapprochement bancaire. J’ai pu également travailler avec différents logiciels comptable et est une bonne maîtrise des outils bureautiques

Organisée et rigoureuse, j’ai appris à travailler de façon autonome et à gérer mon temps de travail en fonction des priorités.



Mes compétences :

Collecter les éléments de facturation clients et f

Gestion administrative

Travaux inventaires