Laurianne MICHEL

Après 2ans en tant qu'apprentie, au service recrutement, j'ai pu être en charge de la gestion des contrats de droit privé, de l'annonce de l'offre au recrutement de l'individu sélectionné. Cela implique la prise en compte :

- des données administratives,

- des contacts avec des intervenants extérieurs et interne à l'organisation

- assurer le bilan professionnel

- suivi des données paye dans le logiciel HR ACCESS



En parallèle : développement d'un projet de transfert d'activité et de reprise de personnel.



Aujourd'hui, en tant que chargée des emplois et des effectifs, j'ai pour mission la gestion prévisionnelle des emplois ainsi que de la gestion courante des mouvements de personnels.



Mes compétences :

Adaptabilité

consciencieuse

Impliquée