Laurianne PANOR

Après un parcours commercial j'ai fait le choix en 2014 de me réorienter vers le secteur médico-social.

J'ai ainsi réalisé de nombreuses immersions professionnelles auprès de divers acteurs et établissements du secteur social et médico-social avant d'intégrer le poste de Responsable de secteur au sein de la Fédération ADMR de la Sarthe.



Forte de ces diverses expériences je peux aujourd'hui mettre mes compétences managériale ainsi que d'animation de réseau au profit des établissements médico-sociaux.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion financière

Management d'équipe

Animation de réseau