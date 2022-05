Laurianne SACRISTE

Expériences:

- Janvier 2009 - Juin 2014: Bucher Vaslin: Chargée de Marketing



- Mars 2007-Juin 2008: Berner: Responsable Promotion des Ventes, division Véhicules Industriels (PL, TP, Agri)



- 2006 (stage) Pneus Pirelli SAS: Chargée de Communication Évènementielle junior & Assistante Marketing Moto



- 2005 (stage) Diagraphe (ACC): Chargée de Marketing Évènementiel junior



- 2004 (stage) Musée Maritime de La Rochelle: Assistante Commerciale & Marketing Direct



- 2002-2003 (stage) France Télécom: Assistante Marketing Direct



- 2002 (stage) Banque Populaire du Centre: Assistante Commerciale & Marketing Direct





- 2002 Caisse d’Epargne Aquitaine Nord: Conseillère Clientèle Accueil

- 2004 AXA Assurances: Conseillère Accueil Clientèle





Formation:

Master 2 Marketing

Licence et Commerce et Vente

DTA MArketing Direct

DUT Techniques de Commercialisation



Vous pouvez me joindre par mail: lauriannesacriste@orange.fr



Mes compétences :

Montage video [Pinnacle Studio]