Laurianne SITBON

Après une école d'ingénieur effectuée en 5 ans puis un DEA en informatique fondamentale, je me suis dirigée vers la préparation d'un doctorat en informatique. Il s'agit en fait d'informatique linguistique avec des applications dans le domaine des sciences humaines, l'objectif étant d'étudier le comportement de systèmes en situation réelle de handicap langagier.

Mes objectifs post doctoraux se dirigent aussi bien vers l'industrie que vers la recherche publique, le plus important pour moi étant l'intérêt du travail et rester proche des utilisateurs.