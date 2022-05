Lauric HENNETON

Spécialiste d'histoire et de politique américaine et britannique, j'ai publié une Histoire religieuse des Etats-Unis (Flammarion, 2012). Il m'arrive de commenter la politique américaine dans la presse (Le Monde, Le Figaro, ARTE, Slate.fr, LaVie.fr, LePoint.fr, Sciences Humaines).

Mon angle favori: les aspects politiques du religieux et les aspects religieux du politique.



> > J'ai fait quelques interventions (M6, ARTE, Historia) en histoire culturelle (Thanksgiving).



> > Je suis spécialiste de géopolitique historique, notamment XVIe-XVIIIe siècle et je m'intéresse plus généralement aux questions géopolitiques en rapport avec les Etats-Unis (empire, déclin...).



> > Mes deux autres grands centre d'intérêt sont le rôle de la peur en histoire et les interactions entre histoire, mémoire et commémorations.



> > Je codirige actuellement un livre collectif intitulé "Fear and the Shaping of Early American Societies".

> > En 2010, j'ai codirigé "Du bon usage des commémorations: histoire, mémoire et identité, XVIe-XXIe siècles" (Presses Universitaires de Rennes)



