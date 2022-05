Laurie-Anne BARRET

Ingénieur, diplômée de CPE Lyon, mon profil pluridisciplinaire est un atout pour aborder la gestion de projets de façon transversale.



Forte d'une solide expérience technique, d'un esprit de synthèse et de bonnes facultés de communication, je comprends et m'adapte aux problématiques de chacun des partis du projet afin de proposer l'approche le plus efficace pour tous.



Mes compétences :

Analyses biologiques et biochimiques

HPTLC

Chimie organique

Gestion de projet

validation de méthodes analytiques

développement de méthodes analytiques

Analyse physico-chimique

Manipulation de protéines membranaires

Analyse chimique