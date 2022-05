Laurie AUZIE

Laboratoire DUCASTEL (Groupe Alès), Recherche & Développement – Castelfranc (46)



Technicienne Formulation R&D (2009- en cours)

- Gestion et suivi de projets R&D dans le respect du cahier des charges

- Sourcing MP (réunions fournisseurs, commande échantillons)

- Formulation de produits capillaires (soins, shampooings, colorations)

- Suivi stabilité, compatibilité (logiciel COPTIS), test coloration sur mèches

- Rédaction des fiches de fabrication et des modes opératoires

- Participation et suivi des pilotes de fabrication

- Switch MP (réglementaire, nouveau fournisseur)

- Reformulation produits (problèmes qualité/fabrication, retour clients, amélioration process), rédaction des comptes rendus

- Gestion des consommables, stock MP et entretien du laboratoire



SEPPIC (Groupe Air Liquide), Recherche & Développement - Castres (81)



Apprentissage - Pôle Application, secteur industrie (2008 à 2009)

- Etude de solubilité, du pouvoir moussant et mouillant de tensio-actifs

- Suivi stabilité

- Recherche bibliographique

Stage - Pôle Application, secteur pharmacie (mars - mai 2008)

- Pelliculage et caractérisation des comprimés (test de dureté et de friabilité)

- Etude portant sur la cinétique de libération d’un principe actif (appareil de dissolution)



Logiciels informatique: Microsoft Office, COPTIS



Mes compétences :

Autonomie

Cosmétique

Emulsion

Esprit d'équipe

Formulation

Formulatrice

Motivation

Recherche

technicienne