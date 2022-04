Aurelie AUZIES

Au cours de ma formation et de mes diverses expériences, j’ai acquis une connaissance de l'officine et j’ai pris conscience des attentes des pharmaciens et des patients. J’ai ainsi pu acquérir des compétences dans le domaine de la vente, de la négociation et des relations publiques.



Dotée d’un relationnel naturel, adaptable et autonome, mon enthousiasme et mon sens de l’organisation représenteraient un moyen efficace de répondre à vos attentes. Motivée, rigoureuse et à l’écoute, j'aime convaincre et obtenir la confiance de mes interlocuteurs.





Mes compétences :

Formation des équipes

Merchandising

Vente des produits