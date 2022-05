Laurie BRUNET

Très intéressée par les domaines de la biochimie et de la pharmacologie, intérêts que j'ai acquis tout au long de mes études, je suis à la recherche de l'opportunité qui me permettra d'intégrer une entreprise pharmaceutique en tant que technicienne de laboratoire. De nature curieuse, j'aimerais vivement échanger mes connaissances et compétences dans le développement de nouvelles thérapies. Enfin, j'ai pu développer de part mon parcourt scolaire et extra-scolaire un sens du contact et un goût du travail en équipe.



Mes compétences :

Travail en équipe

Analyse statistique

Recherches bibliographiques

Techniques de biologie moléculaire

Western Blotting

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel