Laurie CHASSAGNE

Spécialisée en Marketing, j'occupe la fonction de Webmarketeur au sein de la société Les Bougies de France (Groupe Devineau) depuis Mars 2015.



Après avoir effectué un DUT Techniques de Commercialisation à Rouen, j'ai intégré l'IAE de Lille pour une Licence Marketing direct et digital. Je me suis ensuite tournée vers l'apprentissage pour poursuivre mes études par le Master de la formation. Mon stage de fin de Licence au sein des 3Suisses ayant débouché sur deux années d'alternance, j'ai donc occupé le poste d'Assistante chef de clientèle web. Ma principale mission étant le briefing, la mise en place et le suivi des animations commerciales web.

Au sein de la direction CRM 3Suisses, j'ai eu la chance d'appréhender les objectifs e-commerce d'une entreprise multicanale.

Autonomie, rigueur et organisation sont les qualités que j'ai su mettre en avant pour accomplir mes missions.



Aujourd'hui et ce depuis Mars 2015, j'ai intégré l'équipe des Bougies de France afin de répondre à leur objectif de développement via la création d'un site web marchand.

Rédaction des contenus, création de la base photos, recueil de témoignages clients, etc... avant la mise en ligne du site en Juillet 2015.

Une fois la mise en ligne effectuée, place à la gestion de la relation client, au développement du fichier prospects, au traitement des commandes, à la gestion du trafic, etc...

Une mission Webmarketing que j'opère seule, en étroite collaboration avec le dirigeant de la société à la tête de 10 personnes.

L'atmosphère d'une petite entité permet d'être très réactif dans les décisions à prendre et de profiter d'une très grande autonomie !



Mes compétences :

Web marketing

Animations commerciales

E-commerce

Reporting : Analytics