Laurie DA COSTA

Bonjour et bienvenu sur mon profil,





Issue d'un cursus Master Marketing et Commerce à l'IAE de Lille, je suis à la recherche d'une nouvelle expérience terrain. Mes deux années d'expérience cumulées et ma formation forment une base sérieuse de connaissances que je souhaite mettre à profit dans la distribution.



De nature dynamique et souriante je sais m'intégrer à des équipes produit ou projet, vite me rendre autonome et prendre des initiatives afin de continuellement améliorer et accélérer les processus métier tout en me faisant appréciée de mes collègues.



N'hésitez pas à me contacter pour me proposer une nouvelle mission dans le domaine, si mon profil correspond à ce que vous recherchez, je serai ravie de vous rencontrer pour vous démontrer toute ma motivation.