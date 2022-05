Laurie DOGUET

|| Presentation (French following) ||





Professional Experience:

- 3 years of Pre-Sales and Project Management (Satcom and Telecommunication fields, Middle-East zone)

. Among which 15 months of expat mission in Oman (Project Management Support for Onsite activities)



- Key Skills:

Holder of an Engineering Degree in Embedded Systems/Computer Science, with a Business Engineering option

Studied and worked in three different countries, with multi-cultural teams

Worked on complex projects / bids, within large teams, with tight deadlines and high level client interfacing

Easily adapting to all technical environments in which I worked



- Personal Skills:

High communication & interpersonal skills

Autonomous, with an excellent working methodology

Curious about all high-tech fields



- Other Skills:

French: mother tong - English: fluent - Spanish: highschool level

MS Office Suite + VBA, MS Project, Photoshop CS

Knowledge in C, C++, ASM, HTML5, Javascript, Proteus, AutoCAD

System Hardware Architectures (PC, µC), Electronic Systems Conception, Signal Processing, Web & Mobile technologies, IT Networks, Robotic



------------------------------



- Professional Experience:

. Deux ans d'expérience sur des missions de Project & Bid Management (Satcom etTelecommunication, zone Moyen-Orient)

. Dont VIE de 15 mois au Sultanat d'Oman (Project Management Support pour activités Site)



- Compétences clés:

. Détentrice d'un Diplôme d'Ingénieur (ECE Paris) dans les Systèmes Embarqués/Systèmes d'Information, accompagné d'une mineure Business Engineering

. Etudes et travail dans 3 pays différents, dans des équipes multi-culturelles

. Expérience au sein de larges équipes (+20) sur des projets/offres complexes, et un haut niveau d'interfaçage client

. Adaptation rapide à tout environnement technique dans lesquels j'ai été amenée à travailler



- Compétences personnelles:

. Fortes capacités de communication et d'intégration dans une équipe

. Autonome et rigoureuse, dotée d'une bonne méthodologie de travail

. Curiosité technique



- Autres Compétences:

. Anglais: courant - Espagnol: scolaire

. MS Office Suite + VBA, MS Project, Photoshop CS

. Connaissances en C, C++, ASM, HTML5, Javascript, Proteus, AutoCAD

. Architecture Matérielles (PC, µC), Conception Systèmes Electroniques, Traitement du Signal, Technologies Web & Mobile, Réseaux, Modélisation Robotique



