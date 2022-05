Laurie DORENLOT

Bonjour,



Issue d’un BTS Management des Unités Commerciales, que j’ai effectué en alternance au sein de l’enseigne Darjeeling, je travaille actuellement chez JD SPORTS et ce depuis 3 ans, j’ai commencé en tant que vendeuse textile puis j’ai évolué sur le poste de superviseur (chef de rayon) grâce à une formation interne et j’ai dernièrement évolué sur le poste de Floor Manager puis de responsable adjointe. Mon travail consiste à assister la responsable du magasin dans l’organisation et le respect des procédures de l’enseigne, manager les équipes et assurer leur formation afin d’atteindre les objectifs et faire grandir le magasin et le personnel.

JD Sports est une enseigne très formatrice et enrichissante qui permet d’acquerir de réelles compétences en matière de management et d’organisation.



Mes compétences :

Management opérationnel

Accueil des clients

Gestion des stocks

Encaissement

Gestion de la relation client

Merchandising

Vente

Ouverture et fermeture de caisse