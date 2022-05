Laurie FAVIER

Actuellement en Formation de Spa Manager au Spa Ecole Fournier à Vichy, je vais effectuer mon stage d’assistante Spa Manager à l'hôtel Alta Peyra à St Veran.



Spa Praticienne et Esthéticienne, J'ai voulu continuer mes études afin de voir toutes les facettes des métiers du spa.



Polyvalente, à l'écoute, perfectionniste, motivé et rigoureuse; je serai m'adapter aux diverses situations afin de mettre en pratique mes compétences diverses développées lors de mes formations et stages dans l'univers du Spa et du Bien Etre.



Mes compétences :

Langues : opérationnel en Anglais et Espagnol

Microsoft Office, le logiciel hôtelier VEGA, SPA B

Esthétique, Spa avec les marques NUXE, Decleor, Ca