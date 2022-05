Laurie GINESTE

Bonjour, je suis actuellement employée en CDI chez Hertz (location de voiture à l aéroport de Marignane), ou j'occupe le poste de chargée de clientèle, depuis deux ans.

Mes fonctions sont d'accueillir les clients, de prendre des réservations, de répondre aux appels téléphoniques, de gérer la flotte, d'établir des contrats de location, de vendre des produits additionnels aux clients ainsi que la gestion des différents conflits.

Je suis à la recherche d'emploi car je souhaite acquérir de nouvelles compétences et obtenir des horaires de travail fixes.

J'ai beaucoup voyagé seule: j’ai notamment vécu un an et demi en Australie et 6 mois en Espagne, ce qui m’a rendu autonome, m’a ouvert l’esprit et qui m'a permis d'être bilingue en anglais et de posséder un très bon niveau d'espagnol.





Mes compétences :

Motivée

Rigoureuse