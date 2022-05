Laurie GOURDIN

Issue d'une filière professionnalisante (DUT Techniques de commercialisation), j'ai passé deux années aux côtés de professionnels et j'ai effectué plusieurs stages dans différents domaines tels que l'évènementiel ou les télécommunications.



J'ai ensuite complété ma formation dans une Grande école de commerce (Télécom école de Management). En ce sens, j’ai été formée aux NTIC, au Marketing et la communication, à la négociation, au management, la stratégie, la gestion de projet... mes compétences sont donc pluridisciplinaires.



Je travaille actuellement en tant que commerciale sédentaire dans une entreprise qui propose des solutions de stockage de données informatique. Je reste cependant à l'écoute du marché du travail .



De plus, depuis début 2012 je suis responsable événementielle d'une association (ALUTECE), ce qui me permet de toujours étendre mes compétences...



Mes compétences :

Communication

Management

Marketing

Négociation

Stratégie

Télécommunication