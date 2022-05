Laurie GRANDJEAN

En CDI au poste de gestionnaire de production chez NTN SNR Roulement (site d'Annecy) puis approvisionneuse



Actuellement en charge des approvisionnements pour fournisseurs industrie et automobile (tout type d'articles, emballages, graisse, éléments de roulements)- passage de commande et suivi d'indicateurs, relations fournisseur.



J'ai eu en charge la gestion d'un atelier de production (traitement thermique, plusieurs lignes de rectifications et montage), je m'occupe de la planification des besoins (selon besoins clients / capacité machine (PIC)) ainsi que l'approvisionnement de ces lignes de production. Production type grandes séries (automobile) mais également petites séries (industrie)



Je suis en contact permanant avec les ateliers ainsi que mes clients (d'autres sites NTN SNR en France ou à l'étranger ainsi que les personne en charge de la disponibilité des produits pour les clients)



Mes compétences :

Approvisionnement

Gestion stock

Logistique

Ordonnancement

Planification

STOCK'

Gestion des stocks

Amélioration continue

Gestion de la production