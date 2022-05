Laurie GRENU

- Réalisation de dossiers techniques

=> Silhouettes de collection (Photoshop/illustrator ou Kalédo)

=> Réalisation des plans de collection détaillés (Photoshop)

=> Schéma technique

=> Recherches matières, recherches fournitures

Modélisme

=> construction patron PAP Femme

=> gradation PAP Femme

=> mise au point PAP Femme

=> montage

=> réalisation des nomenclatures et des gammes opératoires

- mise en place d'une tissutèque (réception matières et fournitures, vérification factures, prix, qualités...)

etc



Styliste

- Création de collection : dessins de style (crayon ou aquarelle), modboard et planche tendance

- Maitrise Kaledo, eDraw, Paint, Photoshop, Illustrator, Canvas,

- Connaissance Mac et PC



Je suis passionnée de danse, mode, dessin, chant et d'informatique



Mes compétences :

Informatique

Marketing

Modélisme