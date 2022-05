Laurie GUIGON

Diplômée en juillet 2015 de l'ESSEC et de l'Université de Mannheim, je suis actuellement en poste chez Viagogo, une startup e-commerce de vente de tickets de sport et de musique.



Je suis aussi très intéressée par la finance, les pays émergents, les entreprises innovantes, l'intelligence économique et les stratégies de développement des sociétés.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des informations complémentaires sur mon parcours.



Mes compétences :

SQL

Management de projets

Stratégie

Analyse financière