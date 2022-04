Marc GUIGON

En tant que Directeur Voyageurs à l’UIC, je suis chargé de :



- Distribution, commercial et services : responsable des bases de données européennes (horaires et prix). Responsable de Spécifications Techniques d'Interopérabilité pour les applications télématiques passagers

- Gares (benchmarking mondial, fonctionnalités, organisateur du forum mondial sur les gares à Moscou...)

- Transports régionaux et de banlieue (relations avec les collectivités territoriales, benchmarking mondial, ticketing...)

- Grande Vitesse Ferroviaire



Mes compétences :

Ferroviaire

Europe

Chine

Transports

Mandarin

Aménagement du territoire