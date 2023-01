Joel MARTY

Mes fonctions actuelles

Direction du département communication et instances



Avec un budget de 2 M d'Euros par an, nous réalisons des actions de communication pour faciliter la gestion et la préservation de la ressource en eau tant au plan de la qualité que de la quantité. Depuis mon arrivée dans cette direction, j'ai développé les actions de communication à destination du grand public, car sans prise de conscience collective des enjeux du réchauffement climatique sur l'eau, cette ressource viendra à manquer dans le grand Sud-Ouest. Les modes de communication évoluent et l'impact de la communication digitale permet de toucher plus de public et de façon ciblée ce qui donne à l'agence de l'eau une visibilité plus importante. Jai impulsé une présence de l'Agence sur les réseaux sociaux qui est aujourd'hui le premier vecteur de communication de cet établissement public.







Mes compétences :

Chargé de mission

Contrôle de gestion

Coopération territoriale

Immobilier