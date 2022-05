Laurie HAMEL

Mes différentes expériences ds l'audit et au sein d'une direction des engagements me permettent d'avoir une vision transversale de la banque, de la gestion des entreprises, de la gestion de trésorerie, et m'ont permis de developper des compétences ds l'audit financier, audit organisationnel, analyse financière, comptabilité, le droit des sociétes, la formation....





Mes compétences :

Analyse financière

Audit

Audit financier

Formatrice

Credit Analyst

Analyse de risque

Audit interne

Projets transversaux

Banque

Contrôle interne