Jeune gestionnaire de l'information et de la documentation, je me suis spécialisée en gestion d'information en bibliothèque universitaire, et plus particulièrement la gestion d'un fonds de périodiques; ce qui m'as permis d'acquérir des compétences telles que:



- La gestion d'un budget

- Les techniques d'acquisition

- Le suivi et les relances auprès de groupeurs ou de maisons d'éditions

- L'utilisation de logiciels spécialisés

- Le suivi et la gestion de projets

- La connaissance du fonctionnement des Universités



http://www.doyoubuzz.com/laurie-houbron



Mes compétences :

Gestion documentaire

Veille

Langues

TIC Technologies de l'Information Communication

Bibliothéconomie