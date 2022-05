Laurie L-V

Dynamique, organisée et autodidacte.



Plus besoin de chercher votre agenda, je serais le support dont vous avez besoin.



Mes objectifs:

-Devenir le support sur lequel vous pourrez vous reposer.

-Gagner votre confiance et devancer vos besoins.

-Être proactive, en constante recherche d'améliorations.



La communication est mon maître mot pour travailler vous et moi ensemble dans un objectif commun.



Alors n'hésitez pas si nous avons la même conception du travail, je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions lors d'un entretien.



Bien cordialement



Laurie L

silver3084@hotmail.com



Mes compétences :

Access

Frappe de courriers / contrats / comptes rend

Bureautique

Voyages d'affaire

Langues vivantes

Organisation du travail

Base de données

Traduction espagnol français

Traduction anglais français

Microsoft Outlook

TARS

Micros Opéra

Hotix

Siteminder

Résistance stress

Autonomie

Adaptabilité

Optimisation des process

Force de proposition

Trilingue

Microsoft Word

Fast tax

Microsoft Excel